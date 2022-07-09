Уголовное дело о «дезорганизации» возбуждено после смертельного конфликта в иркутской колонии

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Уголовное дело о «дезорганизации» возбуждено после смертельного конфликта в иркутской колонии
09 Июл 2022, 11:37

Уголовные дела возбуждены в Иркутской области после драки осужденных. После конфликта один человек скончался, еще шестеро пострадали.

Следственным отделом по Братскому району по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 321 УК РФ (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, совершенная организованной группой либо с применением насилия, опасного для жизни или здоровья).

Кроме того, расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека).

«По версии следствия, в июне текущего года 8 осужденных отрицательной направленности, отбывающих наказание в ФКУ ИК-25 ГУФСИН России по Иркутской области вооружившись деревянными палками и ножами избили осужденных из других отрядов, которые по мнению лидера организованной группы отказывались подчиняться требованиям последнего, сотрудничали с администрацией исправительной колонии», — говорится в сообщении СК.

В результате один из потерпевших скончался в больнице, еще шестерым осужденным причинены различные телесные повреждения.


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