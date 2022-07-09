Самолет МС-21 скоро поступит в парк «Аэрофлота»

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Пассажирский самолет МС-21 скоро поступит в парк группы «Аэрофлот», сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев.

«МС-21 — это сверхпередовой самолет <…>. Это самолет не просто конкурент [западным воздушным судам], у него есть ряд конкурентных преимуществ по отношению к ним, это качество сервиса. <…> Мы его увидим с вами, он скоро поступит в парк „Аэрофлота“. Самолет, у которого большие иллюминаторы, очень большие багажные полки, очень большое пространство в салоне, например», — цитирует чиновника ТАСС.

МС-21 — это среднемагистральный самолет нового поколения вместимостью от 163 до 211 пассажиров. Лайнер ориентирован на наиболее востребованный сегмент рынка пассажирских перевозок. Созданием судна занималась иркутская корпорация «Иркут» (входит в состав ОАК Госкорпорации Ростех).



МС-21 — первый в мире среднемагистральный самолет, на который устанавливается композитное крыло. Доля композитов в его конструкции составляет порядка 40%. В конце 2021 года самолет получил базовый сертификат типа, в декабре он совершил первый полет с российским композитным крылом.

