Самолет МС-21 скоро поступит в парк «Аэрофлота»

© irkut.com
Самолет МС-21 скоро поступит в парк «Аэрофлота»
09 Июл 2022, 13:10

Пассажирский самолет МС-21 скоро поступит в парк группы «Аэрофлот», сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев.

«МС-21 — это сверхпередовой самолет <…>. Это самолет не просто конкурент [западным воздушным судам], у него есть ряд конкурентных преимуществ по отношению к ним, это качество сервиса. <…> Мы его увидим с вами, он скоро поступит в парк „Аэрофлота“. Самолет, у которого большие иллюминаторы, очень большие багажные полки, очень большое пространство в салоне, например», — цитирует чиновника ТАСС.

МС-21 — это среднемагистральный самолет нового поколения вместимостью от 163 до 211 пассажиров. Лайнер ориентирован на наиболее востребованный сегмент рынка пассажирских перевозок. Созданием судна занималась иркутская корпорация «Иркут» (входит в состав ОАК Госкорпорации Ростех).

МС-21 — первый в мире среднемагистральный самолет, на который устанавливается композитное крыло. Доля композитов в его конструкции составляет порядка 40%. В конце 2021 года самолет получил базовый сертификат типа, в декабре он совершил первый полет с российским композитным крылом.


Теги



Новости из рубрики:



Выбор редакции
История новосибирского ГУЛАГа: «Доставлено 6 трупов. В ночь умерло еще 5 человек» История новосибирского ГУЛАГа: «Доставлено 6 трупов. В ночь умерло еще 5 человек»
Последние материалы
09 Июл, 13:20
Барон Унгерн: «бог войны» или кровавый палач Сибири
09 Июл, 13:10
Самолет МС-21 скоро поступит в парк «Аэрофлота»
09 Июл, 12:25
Алтайским учителям предложили поехать на Донбасс — СМИ
09 Июл, 11:37
Уголовное дело о «дезорганизации» возбуждено после смертельного конфликта в иркутской колонии
09 Июл, 10:44
Известный застройщик арестован в Новосибирске
© Тайга.инфо, 2004-2022
Версия: 5.0

Почта: info@taygainfo.ru

Телефон редакции:
+7 (383) 3-195-520

Коммерческая служба:
+7 (383) 3-192-552

Издание: 18+
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на tayga.info обязательна.

Яндекс цитирования