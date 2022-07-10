Тело мужчины с рубленными ранами нашли у заброшенной шахты в Кузбассе

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Тело мужчины с рубленными ранами нашли у заброшенной шахты в Кузбассе
10 Июл 2022, 09:32

Мужчину нашли мертвым в заброшенном карьере в Кемеровской области. В убийстве подозревают местных школьников.

Тело 42-летнего мужчины с рубленными ранами было найдено в заброшенном карьере шахты в Прокопьевском районе Кемеровской области, сообщает NGS42.RU со ссылкой на источник в экстренных службах района.

По информации собеседника издания, мертвого мужчину нашла в заброшенном карьере местная жительница во время прогулки. Тело было завернуто в ткань. На руках, голове и шее погибшего были рубленные раны.

По подозрению в преступлении, по сведениям NGS42.RU, задержаны местные школьники, учащиеся в 9-м классе. Они уже привлекались к ответственности, в том числе за нанесение побоев, один из школьников якобы состоит на учете в психбольнице. Как именно они перевозили тело, выясняется, молодые люди дают признательные показания.


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