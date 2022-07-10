Из списка экстремистов Росфинмониторинга пропали двое подростков из Канска. Третий их друг, отбывающий срок в колонии по «террористической статье», остался в списке.

Двух канских подростков исключили из списка «террористов и экстремистов». Об этом сообщается на сайте Росфинмониторинга. Третий подросток, Никита Уваров, остался в списке.



О задержании трех подростков из красноярского Канска региональное управление СК РФ сообщило в июне 2020 года.

По версии следствия, несовершеннолетние придерживались анархистских взглядов и с октября 2019-го по июнь 2020 года проходили совместное обучение: читали «запрещенную литературу», смотрели фильмы по изготовлению взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также отрабатывали навыки на практике в заброшенном доме, на пустырях и стройках.

Двое задержанных признали вину под «давлением, угрозами и обещаниями, что „всё будет хорошо“».

В марте 2021 года СК закрыл дело об участии подростков в «террористическом сообществе» и возбудил два новых: об изготовлении взрывчатых веществ по предварительному сговору (ч. 2 ст. 223.1 УК) и их незаконном хранении (ч. 2 ст. 222.1 УК).

Двух других фигурантов дела освободили от уголовной ответственности. Им дали 3 и 4 года условно. Гособвинение 4 февраля просило назначить Уварову 9 лет лишения свободы, двум его друзьям — 6 лет 6 месяцев и 6 лет 5 месяцев воспитательной колонии.

В итоге Уварову присудили 5 лет колонии. Его обвинили по ст. 205.3 УК (прохождение обучения в целях совершения террористической деятельности).