Народы в Сибири: «плавильный котел» или гармоничное развитие

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О народах, нашедших дом в Сибири, Тайга.инфо опубликовала целую серию материалов. Мы завершаем ее разговором об общих проблемах жизни национальных диаспор. Был ли в Сибири «плавильный котел», или взаимодействие народов шло по другому пути? Об этом рассказал главный редактор научно-исторического журнала «Сибирский Архив», доктор исторических наук Владислав Кокоулин.

Тайга.инфо: В англоязычном мире любят использовать термин melting pot (плавильный котел), когда рассуждают о том, как живут народы вместе на одной большой территории и что из этого получается. Вряд ли к Сибири можно применить этот термин, не так ли?

— Чтобы понять, можно ли применить термин «плавильный котел» к Сибири, давайте вспомним историю и содержание этого термина. Он появился в XVIII веке вместе с представлениями о Соединенных Штатах, как об идеальной республике, «городе на холме», земле обетованной. Предполагалось, что различные национальности и культуры будут сливаться в новом добродетельном обществе и таким образом появится американский «новый человек». А широкое распространение этот термин получил после того, как на театральной сцене была поставлена пьеса Израэля Зангвилла «Плавильный котел». Эмигранты должны растворяться в американской культуре. Приложим ли этот термин для описания процессов, происходивших в Сибири? Ответ, я думаю, очевиден.

Казалось бы, классический «плавильный котел» — это США. К какой бы этнической группе не принадлежал человек, он будет «переплавлен» в американца. Но что мы видим в реальности в США? Во-первых, есть группа, которую называют афроамериканцами. Это протестанты и мусульмане, которые живут компактными группами и не очень-то стремятся слиться с остальным населением США. Во-вторых, это «латинос»: католики, которые соблюдают не только религиозные, но и национальные праздники той страны, из которой они приехали. Они говорят на испанском языке и селятся компактными группами. «Латинос» в США давно переросли по численности афроамериканцев. И, наконец, китайцы, которые также живут компактными группами — «чайна-таунами».

Никакого «плавильного котла» не было в Сибири. Да, сюда приехали представители многих народов, некоторые — добровольно, некоторые — нет. Можно привести многочисленные примеры взаимных заимствований в языке, культуре. «Сибиряк» — это, скорее, понятие территориальное, а не этнокультурное. Конечно, под влиянием глобализации культура унифицируется, национальный язык у народов, переселившихся в Сибирь из мест компактного проживания, всё больше ограничивается бытовой сферой. Но различия всё же сохраняются. И даже не столько в религиозной сфере, сколько в сфере питания: почти все народы, переселившиеся в Сибирь, сохранили свою национальную кухню.

Тайга.инфо: Есть народы Сибири и Севера, но мы сейчас говорим о тех, кто пришел сюда и остался жить. Почему здесь оказалось так много диаспор?

— Многие народы Сибири и Севера тоже когда-то пришли в Сибирь: просто одни пришли раньше, другие — позднее. Здесь точнее говорить о тех, для кого основной территорией компактного проживания является Сибирь, и о тех народах, которые компактно проживают в других регионах России или вообще за ее пределами.

Новым домом Сибирь стала для большинства народов, прежде всего, из-за ее географических размеров и достаточно слабой (по сравнению с европейскими и многими азиатскими странами) заселенностью. Давайте посмотрим на плотность населения разных регионов России. Самая большая плотность, естественно, в Москве — почти 5 тыс. человек на квадратный километр. В Краснодарском крае — 75, Татарстане — 57, Астраханской области — 20. А далее идут сибирские области и края: Новосибирская область — 15 человек на квадратный километр, Алтайский край и Омская область — по 13, Хакасия — 8 (кстати, примерно столько же в среднем по РФ), Томская область и Бурятия — по 3, Якутия — 0,3 и Чукотка — 0,07 человека на квадратный километр.

Представляете, какая огромная разница! А ведь территория Сибири составляет три четверти площади России, 10% суши всего мира. И эта территория и сегодня остаётся малонаселенной. А что уж говорить о предшествующих временах. Плюс огромное количество природных ресурсов. Во многих странах этнические конфликты идут на почве борьбы за ресурсы (например, за воду). Для Сибири — это, скорее, исключение, чем правило.

Тайга.инфо: Как складывались отношения «новичков» с местным населением? Были ли какие-то конфликты?

— Самым известным конфликтом в Сибири был конфликт русского «старожильческого населения» и «новоселов», связанный с массовыми аграрными переселениями второй половины XIX — начала ХХ века. Как говорится, территория большая, а переселяться некуда. Понятно, что с развитием товарного производства ценность представляла уже не просто земля для сельскохозяйственных работ, а еще и близость к путям сообщения. Для того, чтобы освоиться на новом месте, желательно было поселиться там, где есть рядом дорога, деревня, соседи, на помощь которых можно рассчитывать. Но получалось так, что «старожилы» уже освоили землю, причем это не пара десятин, как в Европейской России, а значительно больше — сколько может семья обработать. Вот и получалось, что для новоселов не было лишней земли. Власть старалась решить проблему без конфликтов, но противоречия сгладиться не успели и проявились в яркой степени в годы Гражданской войны. Аналогичные конфликты в годы Гражданской войны были между русскими и бурятами, например.

Конечно, этот процесс не всегда протекал гладко, но в конечном итоге войны на истребление не было: народ против народа не воевал, только отдельные группы одного народа против отдельных групп другого.

Тайга.инфо: Какие можно выделить особенности в жизни диаспор в Сибири? Насколько менялись их традиционный уклад и культура так далеко от дома?

— Конечно, приходилось адаптироваться. Например, сибирские татары (точнее их предки), переселившись в Западную Сибирь, освоили такой специфический продукт для кочевников как рыба. Многие народы привезли с собой свои культуры из мест традиционного проживания. Нам кажется, что фасоль, помидоры и подсолнухи в Сибири были всегда, но на самом деле сибиряки обязаны украинским переселенцам, которые и привезли сюда эти культуры.

К тому же надо различать жизнь в городе и жизнь в деревне. В городе быстрее происходит унификация, быстрее происходит нивелирование культурных различий. Деревня более консервативна. Но и в городах многие национальности живут компактными группами, есть районы преимущественного проживания тех или иных групп, ведь помощи проще дождаться от земляков и соотечественников, проще организовать занятия и сохранить язык. Но и деревня оказалась вовлечена в процесс глобализации. Например, традиционную одежду многие народы надевают только на праздники или для проведения традиционных обрядов. Но некоторые элементы одежды могут носить и в повседневной обстановке. Например, тюбетейки у татар или платки у узбечек.

Тайга.инфо: Что можно сказать о работе общественных организаций диаспор: национально-культурных автономий, обществ?

— Основная задача культурно-национальных автономий и разного рода национальных центров — это сохранение, развитие и пропаганда национальной культуры. Для этого в каждом сибирском регионе создаются необходимые условия, налаживаются межнациональные и международные культурные связи, разрабатываются соответствующие программы.

Можно выделить следующие виды деятельности: развитие народного творчества, подростковой и юношеской самодеятельности, народные промыслы и ремесла, национальные традиции и языки. Культурно-национальные организации являются активными участниками городских, областных, краевых и республиканских праздников. Сегодня, пожалуй, трудно представить себе городской праздник без национальной компоненты. Так, прошедший День города в Новосибирске собрал на эстраде в парке «Березовая роща» самодеятельные и творческие коллективы разных национальностей. Но важно отметить одну особенность: национальные танцы и песни представляли на эстраде не только представители определенной национальности. Было заметно, что национальные танцы и песни исполняют коллективы, в которых есть представители разных национальностей. Национальные традиции и культура в Сибири не являются замкнутыми, они завоевывают популярность среди других наций.

Можно отметить также спортивные мероприятия в Сибири. Многие из них, особенно рассчитанные на массового участника, включают в себя национальные элементы. Разумеется, никакие программы не могут быть реализованы без активного участия представителей самих диаспор и национально-культурных организаций.

Тайга.инфо: Что привнесли диаспоры сибирякам? Можем ли мы говорить об их влиянии на жизнь и традиции сибиряков. Меняется ли это со временем?

— Диаспоры — составная часть единой общности сибиряков. Происходит взаимообогащение культур, усвоение культурных традиций других народов. Этот процесс начался давно и продолжается до наших дней.

Тайга.инфо: Изучают ли эту проблематику сибирские ученые?

— Конечно. В Омском госуниверситете есть проект «Народы и религии Евразии», опубликованы сотни статей и десятки монографий на эту тему. Подобная программа есть и в Алтайском госуниверситете. Там не только ведут научные исследования этой проблематики, готовят соответствующие кадры.

В Сибирском институте управления — филиале РАНХиГС в Новосибирске активно изучают межэтнические и межконфессиональные отношения в Сибири, управление в сфере национальной политики. Здесь проводят научные конференции, готовят аналитические доклады о национальной политике в Сибири для органов власти как регионального, так и федерального уровня.

В ТГУ в августе 2015 года открыли Центр исследования Сибири «Транссибирский научный путь», который изучает Сибирь не только с точки зрения гуманитарных наук, но и технических: наряду с археологией и этнографией, языком и культурой сибиряков под эгидой центра изучаются геология и экология, экономика, урбанистика и креативные индустрии Сибири. Изучение жизни диаспор — одна из тем исследований в этом масштабном проекте

Беседовал Владимир Кузменкин