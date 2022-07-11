Новосибирский застройщик пошел под суд за взятки железнодорожникам

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Новосибирский застройщик пошел под суд за взятки железнодорожникам
11 Июл 2022, 06:05

Новосибирский бизнесмен предстанет перед судом за дачу взяток начальникам подразделений Западно-Сибирской дирекции по энергообеспечению (филиал «Российских железных дорог»). Ему грозит до пяти лет колонии.

61-летнего директора одной из строительных фирм подозревают в трех эпизодах дачи взяток (ч. 2 ст. 291 УК). Деньги передавались через посредника начальникам Новосибирской, Барабинской и Алтайской дистанций электроснабжения (структурные подразделения Западно-Сибирской дирекции по энергообеспечению), сообщили в Восточном управление СК РФ на транспорте 11 июля.

Средства предназначались «за помощь, связанную с ускорением предоставления отключений электроэнергии для производства строительно-монтажных работ на объектах дистанций». Общая сумма взяток составила 330 тыс. рублей.

«Полученными денежными средствами взяткополучатели распоряжались по своему усмотрению», — уточнили в ведомстве.

Директору компании грозит до пяти лет колонии. Он признал вину. Дело передано в суд.

Уголовные дела в отношении тех, кто получал взятки, выделены в отдельные производства. Их расследование продолжается.

Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению входит в «Трансэнерго» — это филиал «РЖД», который занимается покупкой, передачей и распределением электрической энергии другим структурам корпорации.


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