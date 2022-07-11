Власти в Алтайском крае оплатили водопровод из бюджета и призвали жителей подключиться к нему за деньги
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Администрация одного из районов Алтайского края построила за счет бюджета новый водопровод. Но подключение к нему решили возложить на самих жителей.
Администрация Табунского района Алтайского края оплатила реконструкцию системы водоснабжения в селе Сереброполь. Работы обошлись бюджету в 43,8 млн рублей, контракт был подписан с ООО «Спецстроймонтаж», сообщили в крайкоме КПРФ.
Но подключение к сетям муниципальный контракт не предусматривал, и администрация решила переложить расходы на самих жителей села. Получилось около 21 тыс. рублей с каждого абонента.
Первый секретарь райкома КПРФ Владимир Нифонтов подал жалобу в прокуратуру. Ведомство признало действия чиновников незаконными и внесло представление главе района Виктору Швыдкому.
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