Житель Горного Алтая забил насмерть гвоздодером многодетную мать и похоронил в туалете

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Жителю Горного Алтая предъявлено обвинение в убийстве многодетной супруги. Он бил ее гвоздодером и ножом, а затем сбросил в выгребную яму туалета. Причиной конфликта между парой стала ревность.

43-летнему жителю алтайского села Каракокша предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) — в убийстве супруги. В отношении обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщает СК по Республике Алтай.



Преступление было совершено поздно вечером 6 июля в селе Каракокша Чойского района. «В ходе возникшей ссоры с вернувшейся поздно домой супругой, злоумышленник на почве ревности схватил гвоздодер, с помощью которого нанес потерпевшей не менее 8 ударов в область головы, а также не менее 2 ударов ножом в область спины. От полученных телесных повреждений 35-летная молодая женщина скончалась на месте происшествия», — говорится в сообщении.

От тела супруги мужчина избавился, сбросив в выгребную яму уличного туалета. В доме он помыл полы и орудия преступления.

В полицию об исчезновении женщины сообщил ее знакомый — она не отвечала на звонки и не появлялась в селе несколько дней.

«В ходе проведения осмотра места происшествия с использованием криминалистической техники в прихожей вышеуказанного дома обнаружены размытые следы вещества биологического происхождения, похожего на кровь, имеющего характерное свечение, аналогичные следы обнаружены на орудиях преступления — гвоздодере и ноже. На вопросы следователей обвиняемый отвечал уклончиво и путался в своих пояснениях, однако под натиском улик мужчина сознался в совершении убийства своей супруги, указав место, куда спрятал тело погибшей», — рассказали в СК.

Тело потерпевшей извлечено следователями из выгребной ямы туалета и направлено в медицинское учреждение для проведения судебной медицинской экспертизы.

У женщины осталось четверо детей в возрасте от 1,7 до 17 лет, они переданы под временную опеку близким родственникам.