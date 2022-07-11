Аккаунт «МГЕР» Минусинска во «ВКонтакте» отдали «Новым людям»

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Один из аккаунтов красноярской «Молодой гвардии „Единой России“» во «ВКонтакте» переделали под партию «Новые люди».

Сообщество «Молодая гвардия Минусинск» «ВКонтакте» переименовали в «Новые люди Минусинск». На это обратил внимание бывший замглавы управления архитектуры Красноярска Алексей Аксютенко в своем телеграм-канале.



О том, что нынешнее сообщество партии «Новые люди» в Минусинске ранее принадлежало «Молодой гвардии», свидетельствует брошенная страница минусинского отделения «Единой России». Сейчас группа МГЕР уже переименована под «Новых людей».

Отметим, что сейчас администратором «Новых людей» в Минусинске указан руководитель местного отделения партии Денис Анопченко. В 2015—2020 годах он баллотировался на муниципальных и региональых выборах от «Патриотов России» (были связаны в регионе с авторитетным политиком Анатолием Быковым) и от «Родины».

Красноярское региональное отделение «Новых людей» возглавляет Евгений Гореленков. Он и Денис Терехов прошли от партии в краевое заксобрание в 2021 году.