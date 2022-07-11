Движение поездов в новосибирском метро приостановлено

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Движение поездов в новосибирском метро приостановлено
11 Июл 2022, 09:02

В Новосибирске перестали ходить поезда с конечной станции метро 11 июля. Вход на «Площадь Маркса» закрыт.

Поезда задерживаются на станции метро «Площадь Маркса», сообщил Тайге.инфо читатель. Один поезд стоит на путях, на платформе скопились пассажиры.

«Сейчас закрыли вход. Объявляют, что по техническим причинам», — рассказал очевидец.


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