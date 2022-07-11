Новосибирские власти запустят электричку в западные районы. Это удешевит и ускорит проезд

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Новая схема движения электричек свяжет Новосибирск и западные районы области. Власти намерены запустить электропоезд в Татарск.

Как сообщил замминистра транспорта и дорожного хозяйства Вячеслав Невежин на оперативном совещании в правительстве региона, схема пригородного железнодорожного сообщения изменится 11 декабря.



Будет запущена прямая электричка из Новосибирска до Татарска, что также сократит время пути до Чанов, Барабинска, Убинки, Каргата, Чулыма. А в перспективе расширит возможность проезда в Усть-Таркский, Кыштовский, Венгеровский, Северный, Куйбышевский, Здвинский районы Новосибирской области.

Так, например, общая стоимость проезда из Усть-Тарки до Новосибирска уменьшится с 1,2 тыс. до 515 рублей, а время в дороге сократится примерно на 2,5 часа.

«С учетом развитости межрайонных больничных центров на базе Барабинской и Татарской ЦРБ, возможности которых равноценны клиникам столицы региона, вопрос доступности этих больниц тоже актуален, — отметил губернатор Андрей Травников. — Частично этот вопрос мы решили по просьбе ветеранов отдаленных районов, приобретая автобусы класса ГАЗель. Благодаря ближайшим поправкам в областной бюджет средства будут выделены и эта техника будет приобретена. Но для того, чтобы жители могли удобно доезжать до этих узловых больниц, необходимо учесть это при разработке и согласовании расписания движения железнодорожного транспорта и автобусов».

По словам зампредседателя комитета заксобрания по транспортной, промышленной и информационной политике Сергея Титкова, такой маршрут существовал в конце 90-х годов и был очень востребован: из Новосибирска до Барабинска электропоезд шел три часа, до Татарска — четыре. Но позже эту электричку отменили.

«Вернуть этот удобный для всех маршрут — таков был мой депутатский наказ от татарчан, жителей западных районов Новосибирской области. Безусловно, они почувствуют улучшения в транспортной доступности, смогут доезжать до Новосибирска очень быстро, комфортабельно и дёшево. Ведь сегодня билет в купе от Новосибирска до Татарска, стоит две с половиной тысячи рублей — я считаю, что это очень дорого, не каждый себе может позволить такую поездку», — прокомментировал Сергей Титков.

Депутат также отметил, что отсутствие такого маршрута сегодня создает еще одну проблему: автобусное движение до Новосибирска из Усть-Тарки, Кыштовки, Венгерово Здвинска, Северного, Куйбышева сделало автомобильную трассу «Иртыш» переполненной.

«Нужно, чтобы жители западных районов области могли доехать до Барабинска, Чанов, Татарска — и затем пересесть в скоростную электричку. Прежде всего — это безопасно и быстро, — уверен депутат. — К тому же на нее распространяются все те льготы, которые существуют на пригородном железнодорожном движении».