Спад жары и грозы ожидают новосибирцев
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Понижение температуры и дожди с грозами прогнозируются в Новосибирской области 12-14 июля.
По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, в Новосибирской области 12−14 июля ожидаются кратковременные дожди, грозы.
Ночью столбик термометра 12 июля опустится +12…+17, к 14 июля — до +7… +12.
Днем 12 июля будет +23… +28, 13-го ожидается +19… +24, а 14-го воздух прогреется до +22…+27.
Ветер будет северо-восточный, с порывами до 14−16 м/с.
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