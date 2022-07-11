Спад жары и грозы ожидают новосибирцев

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Понижение температуры и дожди с грозами прогнозируются в Новосибирской области 12-14 июля.

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, в Новосибирской области 12−14 июля ожидаются кратковременные дожди, грозы.



Ночью столбик термометра 12 июля опустится +12…+17, к 14 июля — до +7… +12.

Днем 12 июля будет +23… +28, 13-го ожидается +19… +24, а 14-го воздух прогреется до +22…+27.

Ветер будет северо-восточный, с порывами до 14−16 м/с.