Многодневный велопробег в поддержку страдающих от онкологии детей стартует в Новосибирске

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В Новосибирске начинется благотворительный велопробег в поддержку детей, которые страдают от онкологических заболеваний. Он пройдет по городам Сибири.

Одиночный многодневный благотворительный велопробег «BIKE TRIP ДОБРЫЙ ПУТЬ 2022» в поддержку детей, которые борются с онкологией начнется в Новосибирске 12 июля. Об этом Тайге.инфо сообщили организаторы из благотворительного фонда «Защити жизнь».

В путешествие по городам Сибири отправится Иван Подволотских. Он проедет по маршруту «Новосибирск-Томск-Кемерово-Красноярск-Абакан».

«В каждом городе есть дети, которые сейчас сражаются с онкологией. Их путь к выздоровлению, как правило, очень долгий и тяжелый. Ребята лежат в больницах месяцами, — рассказали в фонде. — Часто бывает так, что они не выходят из стен отделения по полгода и более. Очевидно, что в ближайшее время эти мальчишки и девчонки смогут путешествовать только по больничному коридору. Ведь их главная цель сейчас — победить страшную болезнь».

Идея велопробега заключается в создании единого виртуального пространства, где подопечные фондов из городов Сибири смогут общаться между собой, писать друг-другу добрые пожелания и слова поддержки, проводить время вместе онлайн. Во время путешествия Иван Подволотских заедет в благотворительные фонды, будет общаться с детьми, рассказывать им о своих приключениях и добавлять их в общий чат.

«Хочется надеяться, что эта беседа станет площадкой, где подопечные фондов из разных городов найдут себе приятелей, а, может быть, даже подружатся настолько, что будут приезжать друг к другу в гости после победы над болезнью», — отметили в фонде.

В дорожном блокноте велосипедиста любой желающий сможет оставить пожелание для детей, страдающих от онкологических заболеваний.

Иван Подволотских — путешественник, создатель велоклуба «PRO-катимся» в Искитимском районе Новосибирской области. В 2018 году он совершил 30-дневную поездку по Юго-Восточной Азии, а в 2021-м доехал из новосибирского поселка Линёво до Москвы.