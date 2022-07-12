СК начал проверку после схода состава с углем в Красноярском крае
© t.me/vm_sut
Вагоны с углем сошли с рельсов в Красноярском крае. Следственный комитет начал проверку.
Восемь вагонов углем сошли с рельсов на станции Чернореченская Красноярской железной дороги, сообщили в Восточном управлении СК РФ на транспорте.
«В результате инцидента никто не пострадал, опрокидывания состава не допущено, нарушен железнодорожный путь», — рассказали в ведомстве.
Объявлена доследственная проверка по ч. 1 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения транспорта).
Новости из рубрики:
Последние материалы
Студентам Томского госуниверситета втрое подняли плату за общежития: «Почему бы не повысить стипендию» Пропавшего после аварии на шахте в Кузбассе горняка нашли живым через неделю СК начал проверку после схода состава с углем в Красноярском крае Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 130 Многодневный велопробег в поддержку страдающих от онкологии детей стартует в Новосибирске
Мы в Telegram
Мы в YouTube
Мы в TwitterTweets by @taygainfo