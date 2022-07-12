СК начал проверку после схода состава с углем в Красноярском крае

© t.me/vm_sut

Вагоны с углем сошли с рельсов в Красноярском крае. Следственный комитет начал проверку.

Восемь вагонов углем сошли с рельсов на станции Чернореченская Красноярской железной дороги, сообщили в Восточном управлении СК РФ на транспорте.



«В результате инцидента никто не пострадал, опрокидывания состава не допущено, нарушен железнодорожный путь», — рассказали в ведомстве.

Объявлена доследственная проверка по ч. 1 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения транспорта).

