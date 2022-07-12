Правительство почистит сибирские города от угля

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Еще 29 городов стали участниками эксперимента по квотированию вредных выбросов. До 2030 года они должны снизить объемы загрязняющих воздух веществ вдвое. В Сибири в проект попали Иркутск, Барнаул, Кемерово, Абакан, Минусинск, Кызыл, Искитим и другие города. Больше всего «новичков» — из Иркутской области.

Число городов-участников федерального проекта «Чистый воздух» увеличено на 29 городов, сообщил министр природных ресурсов Александр Козлов. Таким образом их общее количество выросло до 41.



В число «новичков» вошли Абакан, Ангарск, Астрахань, Ачинск, Барнаул, Гусиноозёрск, Зима, Иркутск, Искитим, Кемерово, Комсомольск-на-Амуре, Курган, Лесосибирск, Махачкала, Кызыл, Минусинск, Новочеркасск, Петровск-Забайкальский, Ростов-на-Дону, Свирск, Селенгинск, Улан-Удэ, Усолье-Сибирское, Уссурийск, Чегдомын, Черемхово, Черногорск, Шелехов, Южно-Сахалинск.

Распоряжение о расширении списка участников проекта подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Города будут участвовать в эксперименте по квотированию вредных выбросов, который стартовал в 2018 году. Он уже проводится в 12 населенных пунктах, среди которых Братск, Красноярск, Норильск, Новокузнецк, Омск, Чита.

Новые участники приступят к проекту в сентябре 2023 года. Как следует из распоряжения правительства, к 2030 году города должны будут вдвое сократить количество опасных загрязняющих выбросов по сравнению с показателями 2020 года.

«Для достижения уровня установленных квот промышленные предприятия в этих городах должны пройти модернизацию. Также власти городов — участников эксперимента при финансовой помощи федерального центра примут меры для снижения выбросов в атмосферу от коммунального сектора и транспорта, — говорится в документе на сайте правительства. — В планах — перевод жилых домов с дровяного и угольного отопления на газовое или электрическое, ремонт трамвайных путей и троллейбусных сетей, закупка более экологичных моделей общественного транспорта».

Финансирование мероприятий будет идти в рамках федерального проекта «Чистый воздух».

В мае 2022 года стало известно, что участникам проекта «Чистый воздух» направят более 8,8 млрд рублей.

Деньги предназначены 10 регионам. Это Забайкальский край, Красноярский край, Вологодская, Иркутская, Кемеровская, Липецкая, Омская, Оренбургская, Свердловская и Челябинская области.



В 2023 году на мероприятия федерального проекта «Чистый воздух» предусмотрено более 11,7 млрд рублей.



Новосибирск без «чистого воздуха»

В марте 2021 года независимый депутат горсовета Новосибирска и лидер регионального отделения партии «Зеленых» Игорь Украинцев подписал обращение к премьер- министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой рассмотреть возможность включения города в федеральный проект «Чистый воздух».

В 2022 году депутат по-прежнему уверен, что Новосибирску попасть в число участников проекта необходимо. В новом перечне города опять не оказалось.

«Я считаю, что список достаточно широкий, и по идее в таком широком списке место Новосибирску должно было найтись, потому как ситуация с каждым годом, как минимум, не улучшается, мы наблюдаем по некоторым показателям ухудшение, — рассказал Тайге.инфо Игорь Украинцев. — Мы надеялись, и как нас уверяли в свое время в СГК, что бурый уголь более экологичный. Но по показателям тех же независимых City Air [мы видим другое], и так называемый режим „черного неба“ за эту зиму мы несколько раз переживали, хотя больших холодов не было, и так называемые „красные точки“ на карте города появлялись регулярно. И в летний период мы тоже видим, что иногда в безветренную погоду в городе дышать особо-то нечем. Это говорит о том, что нужно изучить все источники загрязнения. Наверняка не только СГК — они всегда говорят, что „не только мы же“, и надо сказать, что в последнее время они более-менее прозрачно работают в плане каких-то своих экологических программ. Наверняка есть и другие источники — пресловутые автомобили, которые больше всего загрязняют, и частный сектор, который продолжает коптить. Нет программы по ликвидации этих проблем».

В городах же, которые участвуют в проекте «Чистый воздух», власти вынуждены эти программы разрабатывать, отмечает депутат: «Почему я и ряд других экологов настаивали, что Новосибирск обязаны включить? Программа „Чистый воздух“ это же не просто какой-то дождь денежный: забирайте, сколько влезет. Это как раз, чтобы сподвигнуть местные и региональные власти разработать программы и участвовать в распределении этих достаточно немалых бюджетных федеральных средств. И города, которые попали в список, в этих программах участвовать сейчас будут. Где-то вынужденно: власти не всегда активны, но тем не менее будут».

Из области в программу пока попал Искитим — промышленный город, расположенный примерно в 50 километрах к югу от Новосибирска.

«Пока приходится довольствоваться малым — Искитим, который еще в худшем положении, все-таки попал в этот список. Это говорит о том, что один из новосибирских городов, кто-то, наверное, региональные власти, пролоббировал. Это такая капля меда в бочке дегтя. Я все-таки надеюсь, что момент непопадания Новосибирска не останется незамеченным и со стороны общественности, экспертного сообщества, и властей всех уровней. И все-таки в следующий список мы будем стараться попасть», — резюмирует Украинцев.

Итоги проекта в 2021 году

В декабре 2021 года вице-премьер Виктория Абрамченко отчиталась перед президентом Владимиром Путиным о выполнении проекта. Совокупный объем выбросов по 12 городам, которые участвуют в проекте, в 2021 году был снижен на 5%, говорилось на сайте Кремля.

«При этом наилучший результат достигнут в Новокузнецке, где за счет глубокой модернизации „Евраза“ показатели снижения выбросов составили более 25%», — утверждала Абрамченко.

Выбросы в Братске, Красноярске, Омске и Магнитогорске снизились менее чем на 1%

«Где-то главная проблема — это выбросы промышленных предприятий, как, например, в Норильске, Череповце или Новокузнецке. В Омске не решить проблему воздуха без модернизации ТГК-11 „Интер РАО“, вклад которой в загрязнение воздуха в городе больше 35 процентов. В Чите больше 40 процентов вредных выбросов формируется от частного сектора, отапливаемого углем. Нужен перевод автономных источников тепла на альтернативные виды топлива», — поясняла Абрамченко.

Основными загрязнителями в 12 городах являются промышленные предприятия, объекты генерации, объекты транспорта и частный сектор, отапливаемый углем, говорила чиновница. В каждом — своё соотношение вклада различных источников в совокупный объем выбросов.

В 2021 году для каждого участника был составлен список квотируемых объектов — 423 предприятия.

Предприятия обязаны представлять в Росприроднадзор предложения по квотам выбросов, а также разрабатывать и реализовывать планы мероприятий по их достижению. По итогам 2021 года предложения от предприятий-загрязнителей поступили по 273 квотируемым объектам. Это только 65% от необходимого количества.

Тайга.инфо