Путину выдвинули в новосибирское заксобрание против единоросса

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Партия пенсионеров выдвинула своих кандидатов на довыборах в новосибирское заксобрание. Против «Единой России» она отправили кандидатку по фамилии Путина.

Российская партия пенсионеров за социальную справедливость (РППСС) выдвинула кандидатов на довыборы заксобрания по округам №4 и №10. Об этом сообщили в облизбиркоме.

По округу №4 в Барабинском и Здвинском районах выдвинули Ларису Путину. Пока про нее известно лишь то, что какое-то время она была соучредителем реготделения Партии пенсионеров России (ППР), которую ликвидировали в 2019 году. ППР, в частности, известна тем, что поддерживала повышение пенсионного возраста в России, а ее основатель, член высшего совета «Единой России» и сенатор Валерий Рязанский фактически дезинформировал избирателей незадолго до повышения пенсионного возраста о том, что такая реформа якобы не обсуждается.

На довыборы по округу №4 также заявились независимый депутат горсовета Барабинска Константин Терещенко и экс-депутат заксобрания от КПРФ Евгений Гутов. Оба пошли самовыдвиженцами. Сами единороссы выставят экс-главу Первомайского района Новосибирска Виталия Новосёлова, который в 2021-м баллотировался в Госдуму от КПРФ. ЛДПР выдвинула Руслана Федосеева.

По округу №10 РППСС выставила бывшего учредителя сети магазинов «Крепость» и экс-депутат горсовета Новосибирска Эдуарда Кожемякина. По данным на март 2022 года, он работал помощником депутата заксобрания Александра Аверкина.

Также на округе №10 выдвинулись Антон Перевалов (ЛДПР) и Вячеслав Василенко (СРПЗП).

Отметим, что РППСС не нужно собирать подписи, потому что у партии есть фракция в региональном парламенте. Ее возглавляет Александр Аверкин. Он, как писалаТайга.инфо, мог быть связан с международным христианским движением «Новое поколение», которое Генпрокуратура РФ объявила «нежелательным» в России. Основатель церкви «Исход», входившей в «Новое поколение», Алексей Пронькин подтверждал знакомство с Аверкиным.

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