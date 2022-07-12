Пьяный новосибирец на машине насмерть задавил сына
12 Июл 2022, 09:33
По данным следствия, вечером 10 июля на придомовой территории дома на улице Рябиновая подозреваемый, управляя грузовым автомобилем «Газель», совершил наезд на своего малолетнего сына. От полученных телесных повреждений смерть ребенка наступила на месте происшествия.
Уголовное дело возбуждено в отношении 34-летнего новосибирца. Он на «Газели» задавил собственного сына.
По данным следствия, вечером 10 июля на придомовой территории дома на улице Рябиновая подозреваемый, управляя грузовым автомобилем «Газель», совершил наезд на своего малолетнего сына. От полученных телесных повреждений смерть ребенка наступила на месте происшествия.
В ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение и рассмотрен вопрос об избрании меры пресечения. Известно, что момент ДТП он был пьян.
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