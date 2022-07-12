Первый случай заражения оспой обезьян выявлен в России

© Кирилл Канин
Первый случай заражения оспой обезьян выявлен в России
12 Июл 2022, 12:28

В России подтвержден первый случай оспы обезьян. Заболевание выявлено у молодого человека, вернувшегося из поездки по странам Европы. Ведется наблюдение за его контактами, сам мужчина изолирован.

Вернувшийся из поездки по Европе мужчина обратился в медицинское учреждение с характерной сыпью. Биоматериалы, взятые у заболевшего, были оперативно исследованы. По результатам анализа подтверждено инфицирование оспой обезьян, сообщили в Роспотребнадзоре 12 июля.

«Заболевший изолирован и находится в медицинской организации инфекционного профиля. Болезнь протекает в легкой форме. Угрозы для жизни пациента нет. Круг контактов заболевшего в период пребывания в России был ограничен. В квартире проживал один», — говорится в сообщении ведомства.

Все контактные также находятся под медицинским наблюдением. В случае подтверждения диагноза им также будет оказана медпомощь.

«За счет своевременно начатого эпидрасследования возможность дальнейшего распространения инфекции купирована», — добавили в Роспотребнадзоре.


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