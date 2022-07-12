Зам главного следователя МВД Бурятии пойдет под суд за взятку «муляжом» 15 млн

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В Иркутской области завершено расследование уголовного дела заместителя начальника следственного управления МВД России по Бурятии. По данным СК, полицейский в гостинице получил взятку «муляжом» в виде 15 млн рублей.

Уголовное дело заместителя начальника следственного управления МВД России Бурятии Андрея Бардаханова направлено в суд, сообщил Следственный комитет по Иркутской области. Ему вменяют ч. 3 ст. 30, ч. 6 ст. 290 УК РФ (покушение на получение взятки должностным лицом в особо крупном размере).

«По версии следствия, 26 июля прошлого года обвиняемый, находясь в здании гостиницы „Звезда“, из корыстных побуждений, получил через посредника взятку в виде муляжей денег в особо крупном размере, имитирующими 15 миллионов рублей, за совершение незаконных действий по прекращению уголовного преследования в отношении одного из фигурантов уголовного дела, находящегося в производстве СУ МВД по Республике Бурятия», — говорится в сообщении СК.

Полицейский был задержан сотрудниками УФСБ России по Иркутской области на месте преступления. Во время следствия он содержался под стражей.