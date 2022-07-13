«Сибагро» построит завод по переработке отходов своих предприятий в Сибири

© sibagrogroup.ru
«Сибагро» построит завод по переработке отходов своих предприятий в Сибири
13 Июл 2022, 06:02

Холдинг «Сибагро» намерен построить в Томской области завод по переработке отходов животноводства с предприятий Западной Сибири. Проект хотели реализовать в Новосибирской области, но там оказались другие приоритеты, сообщил глава холдинга Андрей Тютюшев.

«Есть у нас проект по строительству. Это большой утильзавод, который поможет нам перерабатывать все отходы, которые у нас есть в соседних областях: это Красноярский край, Кемеровская область, Новосибирская область. Он также позволит перерабатывать отходы животноводства, которые у нас есть на территории Томской области», — сказал Тютюшев (цитата по РИА Томск).

По его словам, что речь идет о современном технологичном предприятии, где из отходов будут производить корм для животных, чтобы заместить импортную продукцию.

«Мы, честно говоря, хотели строить его в Новосибирской области, потому что там у нас крупное предприятие, а также логистические цепочки на нем сходятся. Но я подумал, а чего бы нам не построить его в Томской области, раз уж мы сами томичи — это раз. Второе — в Новосибирской области не сильно колхозников любят. У них так исконно повелось, что индустриальный город, и приоритеты другие», — добавил Тютюшев.

Врио томского губернатора Владимир Мазур, напротив, идею поддержал. Он попросил главу агрохолдинга внимательно отнестись к выбору площадки для нового завода. Как уточнил Тютюшев РИА Томск, компания рассматривает под проект территорию около деревни Кандинка к югу от Томска.

В «Сибагро», согласно данным на сайте компании, входят 14 предприятий в Томской, Новосибирской, Свердловской, Курганской, Кемеровской, Тюменской, Белгородской, Курской областях, Красноярском крае и в Бурятии. Холдинг выпускает более 7% от общего объема свинины в РФ и 60% - в СФО.


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