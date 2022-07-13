Забайкальский военный получил штраф за подрыв сослуживцев
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Военнослужащий оштрафован за причинение тяжкого вреда здоровью двоим солдатам в Забайкалье. Из-за его действий взорвалась мина.
Читинский гарнизонный военный суд рассмотрел дело рядового Дмитрия Нечаева, которого обвиняли по ч. 1 ст. 349 УК (нарушение правил обращения с оружием, повлекшее тяжкий вред здоровью). Об этом говорится в карточке дела.
«Рядовой при осуществлении работ на технической территории воинской части обнаружил взрыватель речной мины ВРМ и в нарушение требований безопасности начал производить его разборку, — рассказали в пресс-службе военных судов Сибири. — В результате чего произошел взрыв и двоим военнослужащим причинен тяжкий вред здоровью».
Единственное заседание по существу суд провел 12 июля и назначил Нечаеву наказание в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей.
Приговор пока в законную силу не вступил.
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