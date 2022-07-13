Уголовное дело возбудили после гибели студента колледжа при СГУПСе на практике

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Уголовное дело возбудили после гибели студента колледжа при СГУПСе на практике
13 Июл 2022, 07:37

Студента техникума при Сибирском государственном университете путей сообщения (СГУПС) задавило платформой на практике в структуре «Российских железных дорог». Возбуждено уголовное дело.

Студент Новосибирского техникума железнодорожного транспорта, который входит в СГУПС, погиб в вагонном ремонтном депо «Инская», где проходил практику, сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре. Он был смертельно травмирован при проведении ремонта железнодорожной платформы.

Платформа могла сорваться и придавить 19-летнего учащегося.

Депо «Инская» входит в новосибирский филиал АО «Вагонная ремонтная компания-1» — это федеральная структура «Российских железных дорог».

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 143 УК (нарушение требований охраны труда, повлекшее смерть), сообщили в Восточном управлении СК РФ на транспорте.


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Уголовное дело возбудили после гибели студента колледжа при СГУПСе на практике
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