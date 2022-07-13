Новосибирец зарезал жену на парковке и убежал

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Житель Новосибирска арестован по подозрению в жестоком убийстве жены. Он напал на нее днем прямо на парковке у дома.

35-летний мужчина поссорился с женой на парковке около дома по улице Татьяны Снежиной в Октябрьском районе Новосибирска. Конфликт произошел днем 11 июля, сообщили в СК РФ по региону 13 июля.



«Мужчина нанес ножом не менее пяти ударов в область груди и живота потерпевшей, после чего скрылся с места преступления. Очевидцы вызвали скорую помощь и сотрудников полиции, однако в медицинском учреждении женщина скончалась от полученных телесных повреждений», — рассказали в ведомстве.

Подозреваемого удалось задержать. Дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК (убийство).

Мужчина признал вину. Суд отправил его в СИЗО по ходатайству следствия.