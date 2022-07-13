Суд начал рассматривать дело о госизмене томского физика

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Дело томского ученого Александра Луканина, которого обвиняют в госизмене, дошло до суда. Он работал Шэньянском университете в Китае, приехал в Россию, но из-за пандемии ковида не смог вернуться в КНР.

Томский областной суд начал рассматривать дело о госизмене (ст. 275 УК), говорится на его сайте. Информация об обвиняемом скрыта, процесс ведет судья Аркадий Кин.

Речь идет об уголовном деле физика Александра Луканина, узнал «КоммерсантЪ-Сибирь». Деоло рассматривают в закрытом режиме.

Александр Луканин работал в Томском политехническом университете, затем устроился в Институт физики прочности и материаловедения Сибирского отделения РАН, где разрабатывал высоковольтные источники питания. После выхода на пенсию по приглашению поехал работать в Шэньянский университет в Китае.



В 2020 года Луканин временно приехал в России, но из-за пандемии коронавируса не смог вернуться в Китай. Его задержали в конце сентября 2020-го и сразу же арестовали по ходатайству следствия. Луканина отправили в московское СИЗО «Лефортово».

Ученого задержали сотрудники ФСБ по подозрению в передаче «одной из стран» секретных российских разработок, связанных с альтернативными источниками энергии, писала Тайга.инфо. Друзья ученого говорили, что Луканин не может быть связан со сведениями, составляющими гостайну.

Летом 2022 года в СИЗО «Лефортово» также отправили двоих новосибирских ученых Дмитрия Колкера и Анатолия Маслова. Колкера забрали прямо из больницы с четвертой стадией рака, через несколько дней после ареста он погиб.