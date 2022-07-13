Медикам задолжали зарплату в Республике Алтай

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Алтайская прокуратура вмешалась в ситуацию с невыплатой денег сотрудникам Чемальской районной больницы. Аванс задолжали 141 работнику.

Как сообщает прокуратура Республики Алтай, БУЗ РА «Чемальская районная больница» задолжала 141 работнику более 650 тыс. рублей аванса.



Было возбуждено дело по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы) в отношении главного врача учреждения.

«По результатам рассмотрения дела главный врач БУЗ РА „Чемальская РБ“ признан виновным в совершении правонарушения с назначением наказания в виде предупреждения», — говорится в сообщении.

Задолженность погашена в полном объеме.