Новосибирский губернатор отменил запрет на массовые акции

© Кирилл Канин
Новосибирский губернатор отменил запрет на массовые акции
13 Июл 2022, 09:44

Запрет на проведение массовых мероприятий снят в Новосибирской области. Он был введен под предлогом пандемии коронавируса.

Новосибирский губернатор Андрей Травников снял ограничения на проведения массовых мероприятий в регионе. Это следует из подписанного им постановления правительства, которое опубликовано 13 июля.

Травников изменил свое же постановление «О введении режима повышенной готовности», выпущенное еще 18 марта 2020 года. «Пункты 3, 4, 6−8, 10, 12−16 признать утратившими силу», — говорится в новом документе.

Отмененные пункты касались запретов на проведение массовых мероприятий и ограничений для бизнеса. Также окончательно снят масочный режим для сотрудников компаний, которые непосредственно взаимодействуют с клиентами.

Под предлогом запрета на массовые мероприятия власти отказывали жителям в организации акций протеста, но это не мешало чиновникам проводить собственные мероприятия. Участников несогласованных с чиновниками акций также нередко штрафовали по ст. 20.6.1 КоАП (невыполнение правил поведения при режиме повышенной готовности).


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