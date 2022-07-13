Бывший томский сенатор задержан

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Бывший заместитель губернатора Томской области, экс-сенатор Юрий Гурдин задержан. В 2019 году его подозревали в льготном выкупе государственной квартиры, но тогда Следственный комитет отказался возбуждать уголовное дело.

Юрий Гурдин, отвечавший администрации Томской области за инвестполитику и имущественные отношения, задержан, передает «Интерфакс» со ссылкой на неназванный источник 13 июля. Бывшего чиновника подозревают по ч. 4 ст. 160 УК (присвоение или растрата в особо крупном размере), уточнил собеседник агентства.

Гурдин ушел в отставку 13 мая 2022 года после увольнения своего начальника, губернатора Сергея Жвачкина («Единая Россия»).

В 2019 году активисты заподозрили Гурдина в том, что в 2013 году тот смог приобрести квартиру на льготных условиях благодаря распоряжению губернатора Жвачкина. едвижимость некоторое время принадлежала Томской области.

Материалы расследования передали в УМВД по Томской области. Полиция провела проверку и обнаружила, что в конце 2012 года департамент по управлению госсобственностью региона купил квартиру площадью почти 100 кв. метров в Томске на улице Белинского, 70 за 6,59 млн рублей. Затем квартиру передали в собственность ОГУП «Томский областной центр технической инвентаризации», который на основании распоряжения Жвачкина продал жилье Юрию Гурдину за ту же сумму — 6,59 млн рублей, но с беспроцентной рассрочкой до 2023 года без первого взноса и залоговых обязательств, писала Тайга.инфо.

Начальник УМВД по Томской области подписал постановление о передаче сообщения о преступлении по подследственности в СК, указав, что «имеются данные, свидетельствующие о наличии в действиях заместителя губернатора Томской области по инвестиционной политике и имущественным отношениям Гурдина признаков состава преступления, предусмотренного ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями)».

Следственный комитет провел собственную проверку. Были допрошены четыре заместителя Жвачкина и несколько чиновников обладминистрации рангом ниже. Но СК не нашел состава преступления, отказавшись возбудить дело.

Гурдин попал в обладминистрацию в 2012 году. До этого он работал на руководящих должностях в томских компаниях «Сиблеспром», «Томскинтерсервис» и московской «Торгово-промышленной компании «Юниверс». В 2001—2002 годах Гурдин был членом Совета Федерации от Томской области. Состоит в «Единой России».

Юрий Гурдин также известен тем, что в 2013 году у него в Москве похитили 1 млн рублей. Деньги он якобы взял в кредит на покупку квартиры в Томске в Балчугском офисе Газпромбанка.