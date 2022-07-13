Директор отделения «Почты России» в Красноярском крае с февраля оплачивала кредиты из кассы

13 Июл 2022, 11:16

В Красноярском крае возбуждено уголовное дело о хищениях в отделении почты. По версии следствия, директор с февраля 2022 года оплачивала свои кредиты прямо из кассы организации.

41-летняя директор почтового отделения в одном из поселений Енисейского района Красноярского края подозревается в мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК), сообщили в региональном управлении МВД 13 июля.

«С февраля по апрель 2022 года подозреваемая путем хищения из кассы денежных средств решала свои финансовые проблемы: оплачивала кредиты в различных банках и занималась строительством на своей придомовой территории», — рассказали в ведомстве.

Недостача в кассе составила около 1 млн рублей.

Женщина признала вину. Ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ее также уволили с поста директора.


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Директор отделения «Почты России» в Красноярском крае с февраля оплачивала кредиты из кассы
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