Директор отделения «Почты России» в Красноярском крае с февраля оплачивала кредиты из кассы

В Красноярском крае возбуждено уголовное дело о хищениях в отделении почты. По версии следствия, директор с февраля 2022 года оплачивала свои кредиты прямо из кассы организации.

41-летняя директор почтового отделения в одном из поселений Енисейского района Красноярского края подозревается в мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК), сообщили в региональном управлении МВД 13 июля.



«С февраля по апрель 2022 года подозреваемая путем хищения из кассы денежных средств решала свои финансовые проблемы: оплачивала кредиты в различных банках и занималась строительством на своей придомовой территории», — рассказали в ведомстве.

Недостача в кассе составила около 1 млн рублей.

Женщина признала вину. Ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ее также уволили с поста директора.

