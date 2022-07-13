Две солнечные электростанции запущены в Чите

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Две солнечные электростанции запущены в Чите
13 Июл 2022, 11:18

Группа компаний «Хевел» построила две солнечные электростанции в Чите. С их вводом доля солнца в генерирующих мощностях составит 6%.

Две солнечные электростанции запущены в Черновском районе Читы, их строительство завершилось в июле, сообщают «Вести-Чита».

Общая мощность Читинской и Черновской станций — 70 мегаватт. Они уже вышли на оптовый рынок электроэнергии и мощности. Ожидается, что станции улучшат качество электроснабжения в регионе: будут снижены нагрузки на сетевую инфраструктуру, оптимизированы перетоки электроэнергии. Также появятся новые рабочие места и налоги.

Электростанции построены за счет Группы компаний «Хевел». С вводом в эксплуатацию двух объектов доля солнечных электростанций в структуре генерирующих мощностей составит 6%. К 2025 году показатель может достигнуть 20%.


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