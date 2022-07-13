Омский депутат пойдет под суд за уклонение от налогов на полмиллиарда

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Омский депутат пойдет под суд за уклонение от налогов на полмиллиарда
13 Июл 2022, 12:41

Омские следователи завершили расследование уголовного дела депутата омского горсовета Ларисы Горностаевой. Она обвиняется в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 487 млн рублей.

Уголовное дело директора ООО «Сибирский Стандарт» и депутата горсовета Ларисы Горностаевой в ближайшее время будет передано в суд. Ей вменяют п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).

По данным СК по Омской области, в 2014 — 2016 годах возглавляющая пивной завод обвиняемая «отдавала незаконные распоряжения сотрудникам не отражать в бухгалтерской документации и налоговой отчетности весь объем произведенной подакцизной продукции, а реализовывать ее через подконтрольные фирмы».

«В итоге в представленных в налоговые органы налоговых декларациях, содержащих ложные сведения по акцизам и налогу на добавленную стоимость, не были отражены все сведения о произведенной и реализованной подакцизной продукции, что позволило, по мнению следствия, уклониться от уплаты налогов на добавленную стоимость и акцизов на общую сумму свыше 487 млн рублей», — говорится в сообщении СК.

Депутат вину не признала, ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Судом наложен арест на имущество пивоваренной компании.


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