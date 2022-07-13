Новосибирское заксобрание раскритиковало правительственную программу расселения ветхого жилья

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Новосибирское правительство предложило установить новые тарифы за квадратный метр жилья при расселении аварийных домов. Профильный комитет заксобрания раскритиковал подходы чиновников.

Министерство ЖКХ предложило увеличить стоимость расселения аварийного жилого фонда в 2022—2024 года с 53,9 тыс. до 68,3 тыс. рублей за квадратный метр. «Эти изменения обусловлены приказом Минстроя России о нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения на первое полугодие 2022 года», — сказал на заседании строительного комитета министр Денис Архипов (цитата по пресс-службе заксобрания).



Цифры вызвали недовольство у депутатов. «Насколько я знаю, себестоимость квадратного метра выше суммы в 68 тысяч», — отметил депутат Вячеслав Илюхин.

Министр Архипов согласился, что стоимость квадратного метра «невысокая, мягко сказать, рынку не соответствует», но объяснил, что чиновники отталкивались от стоимости, которая установлена Минстроем России.

Заместитель председателя комитета Евгений Покровский обратил внимание на необходимость аргументации перед федеральными властями вопроса стоимости жилья. «Когда нам, например, миллиард дают, мы же можем сказать, что себестоимость уже не такая, мы третий город в России, — отметил зампред комитета Евгений Покровский. — 68 тысяч за квадратный метр — это нереальная цена, это просто смешно. Металл поднялся в цене на 100%, цемент — на 100%, песок — на 32%».

Кроме того, квартиры по программам расселения аварийного жилья и по обеспечению жильем детей-сирот идут с отделкой, «а там столько комплектующих, которые поднялись в цене», добавил Покровский.

Новые тарифы обсуждали при изменении госпрограммы «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области». К ней же относится водоснабжение частного сектора, подходы к которому тоже вызвали вопросы у депутатов

«Я всегда задаю вопрос — ответа пока нет уже, наверное, лет 10 — чем частный сектор Новосибирска отличается от частного сектора Кочковского или Доволенского районов? — заметил зампред комитета Дмитрий Козловский. — Когда этот вопрос [водоснабжения] будет решен?».

По словам депутата, с проблемой чистой воды сталкиваются даже в Ленинском районе Новосибирска: «У города денег на это нет, у [муниципального] „Горводоканала“ нет инвестиционной составляющей в тарифе, чтобы эти вопросы решать».

Главное условие участия населенных пунктов в программе «Чистая вода» — это несоответствие качества питьевой воды санитарным правилам и нормам, а по отчету регионального Роспотребнадзора в Новосибирске вода соответствует нормам, утверждает Архипов.



Но комитет все-таки согласовал проект изменений в госпрограмму. Вячеслав Илюхин предложил добавить в нее положение о необходимости повышения нормативов по стоимости квадратного метра жилья при расселении.