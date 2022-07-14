Жительница Забайкалья осуждена за смерть девочки, которую загрызли собаки

© chita.ru/Артем Стромилов
Жительница Забайкалья осуждена за смерть девочки, которую загрызли собаки
14 Июл 2022, 05:38

Жительницу Забайкалья признали виновной по делу о нападении собак на семилетнюю девочку. Ребенок скончался. Пожилая женщина держала 13 животных.

Читинский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении жительницы села Домна Татьяны Качеевой. Ее признали виновной в причинении смерти по неосторожности семилетней девочке, которую загрызли собаки.

22 января 2022 года в Домне пропала семилетняя девочка, ее растерзанное тело было найдено на одном из пустырей. Как выяснило следствие, на ребенка, возвращавшегося со школы, напала стая собак.

В нападении заподозрили собак Качеевой. Она держала 13 животных.

«Несмотря на наличие обязанности и возможности предусмотреть последствия бесконтрольного их выгула, она не предпринимала должных мер по обеспечению безопасности других людей, предотвращению причинения вреда их жизни и здоровью за пределами территории домовладения, не имеющего надежного ограждения», — посчитали в прокуратуре.

Сама обвиняемая отрицала вину. Дело получило большой резонанс в стране, с ним она связала и свое преследование, хотя у двух ее животных нашли останки ребенка.

«Просто за это надо кому-то отвечать. Это же резонансная трагедия, ясно и понятно, прогремело до Москвы. Естественно, надо с кого-то спросить, а я вот она, рядом, 13 собак у Качеевой. Только почему-то не учитывается, что это три разные стаи, и не учитывается, что всего лишь навсего у двух собак мизерные, небольшие количества человеческих останков нашли, и у одной собаки на лапке слабое пятно коричневого цвета, похожее на кровь. Так почему на меня надо вешать, что это мои собаки загрызли ребенка?» — заявляла она в суде (цитата по «Zabnews»)

С учетом позиции государственного обвинителя подсудимая признана виновной в причинении смерти по неосторожности и приговорена к ограничению свободы на срок 1 год 10 месяцев. Кроме того, суд лишил ее права заниматься деятельностью, связанной с содержанием и разведением собак, на 2 года 10 месяцев.

В прокуратуре сообщили, что удовлетворены решением суда.


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