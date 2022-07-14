Контракт на очистные сооружения Улан-Удэ почти за 13 млрд разорван

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Власти расторгли многомиллиардный контракт на реконструкцию очистных сооружений в Улан-Удэ. Договор ранее подписали с московской компанией, которой владеют кипрские оффшоры. Ее также связывали со структурами украинского бизнесмена Владимира Петрука. Сам генподрядчик отрицает официальные данные сайта госзакупок.

Муниципальное учреждение Улан-Удэ «Дирекция по реконструкции правобережных очистных сооружений и канализации» расторгло контракт на первый этап работ по второму пусковому комплексу проекта. Об этом говорится на сайте госзакупок.

Контракт был подписан в апреле 2022 года с московским ООО «ИБТ» за 12,93 млрд рублей. Компания должна была до 2025 года провести масштабную реконструкцию очистных сооружений канализации города и благоустроить территорию.

ООО «ИБТ», по данным сервиса «Контур.Фокус», принадлежит кипрским «Вилен Лимитед» и «Волахан Инвестментс Лимитед». Фирму возглавляет Сергей Воробьёв. Ее выручка в 2021-м составила 15,7 млрд рублей, чистая прибыль достигла 1 млрд. Прежним директором был Руслан Сарыбаев.



В карточке контракта с властями Улан-Удэ сказано, что договор на реконструкцию очистных сооружений расторгнут в одностороннем порядке по решению заказчика. Из опубликованного документа следует, что генподрядчик не предоставил обеспечение контракта в размере 10% от его суммы — 905,6 млн рублей. Кроме того, были нарушены оговоренные сроки работ по трансформаторной подстанции, канализационной насосной станции и тепловым сетям.

«Наблюдается значительное отставание по позициям: подготовительные работы, общестроительные работы по этапу „здание механического обезвоживания осадка“. Утилизация отходов четвертого класа опасности, накопленных с иловых карт также начата с существенным отставанием от графика», — сказано в решении муниципального заказчика.

При этом в самом «ИБТ» уверяют, что «контракт не расторгнут», несмотря на официальные данные на сайте госзакупок и решение заказчика. «В ближайшее время компания предоставит банковскую гарантию, согласно которой ООО „ИБТ“ продолжит осуществление работ по контракту», — утверждают в фирме.

«ООО „ИБТ“ имеет кипрских учредителей, однако прошедшая информация о том, что организация принадлежит украинскому олигарху Игорю Коломойскому, в отношении которого СК РФ возбудило уголовное дело еще в 2015 году, — ложь. Бенефициарами являются граждане Российской Федерации», — заметили в «ИБТ», не уточнив, кто именно писал о связях с Коломойским.

«ИБТ», в частности, строила новые станции московского метро. Ее экс-директор Руслан Сарыбаев называл компанию «частью крупной международной строительной ассоциации „Интерстроймонтаж“, основанной в 1993 году». ООО «Строительная ассоциация Интерстроймонтаж», в свою очередь, принадлежала компаниям из Белиза, а также украинскому «Интербудтонель». Сейчас же ей владеет австрийское «Шилд Холдингс Гмбх».

«Интербудтонель» связывали с украинским бизнесменом Владимиром Петруком, который некоторое время был замглавы «Нафтагаза». Украинские медиа писали о его «теплых отношениях» с мэром Москвы Сергеем Собяниным и зампредом Совбеза РФ Дмитрием Медведевым.



Добавим, что в 2018 году контракты на ремонт канализации Улан-Удэ получала компания группы «Ренова» миллиардера Виктора Вексельберга.

На фоне расторжения нового контракта правительство Бурятии объявило, что финансирование на реконструкцию правобережных очистных в Улан-Удэ увеличено в 2022 году - с 1,3 до 3,9 млрд рублей. Разрыв договора при этом власти в своем пресс-релизе не комментировали.

Тайга.инфо