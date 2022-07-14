Более 10 иркутских поселений остались без света

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Поселения в Иркутской области остались без электричества из-за грозы и ливней. Пострадали здания бюджетных учреждений.

«В результате комплекса неблагоприятных метеорологических явлений произошло нарушение электроснабжения в ряде населенных пунктов Аларского, Нукутского, Осинского, Усольского, Тайшетского и Черемховского районов. По состоянию на утро 14 июля без электроснабжения остаются 11 населенных пунктов», — сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области.

В селе Голуметь Черемховского района повреждены крыши пяти зданий, в том числе школы и больницы. Также пострадали сельскохозяйственные посевы.

14 июля в регионе сохранится плохая погода. Ожидаются ливни, грозы, град и усиление ветра до 15−18 м/с.