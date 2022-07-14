Забайкальского военного заставляли брать кредиты на адвоката

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Военнослужащий признан виновным в мошенничестве в Забайкальском крае. Он заставлял другого военного брать кредиты под предлогом оплаты адвоката.

Читинский гарнизонный военный суд рассмотрел уголовное дело рядового запаса Алексея Белова по ч. 3 ст. 159 УК (мошенничество), говорится в карточке производства.

«По просьбе Белова военнослужащий четыре раза брал кредиты на свое имя, якобы для оплаты услуг адвоката, защищавшего интересы отца Белова. Полученными денежными средствами Белов распоряжался по своему усмотрению», — рассказали в пресс-службе военных судов Сибири.

Общий ущерб оценивается в 801 тыс. рублей. Суд приговорил Белова к штрафу в размере 250 тыс. рублей.

Приговор в законную силу не вступил.