Забайкальского военного заставляли брать кредиты на адвоката
© unsplash.com
Военнослужащий признан виновным в мошенничестве в Забайкальском крае. Он заставлял другого военного брать кредиты под предлогом оплаты адвоката.
Читинский гарнизонный военный суд рассмотрел уголовное дело рядового запаса Алексея Белова по ч. 3 ст. 159 УК (мошенничество), говорится в карточке производства.
«По просьбе Белова военнослужащий четыре раза брал кредиты на свое имя, якобы для оплаты услуг адвоката, защищавшего интересы отца Белова. Полученными денежными средствами Белов распоряжался по своему усмотрению», — рассказали в пресс-службе военных судов Сибири.
Общий ущерб оценивается в 801 тыс. рублей. Суд приговорил Белова к штрафу в размере 250 тыс. рублей.
Приговор в законную силу не вступил.
Новости из рубрики:
Последние материалы
КПРФ заявила о прохождении муниципального фильтра на выборах главы Бурятии Трое иркутян обвиняются в контрабанде леса на 500 млн рублей Новосибирский депутат предложил ввести второго регоператора отходов: «Надо признать, что мусорную реформу мы провалили» Торговый центр с арендаторами продается в Новосибирске за 250 млн рублей Новосибирское правительство обвинили в потере контроля над концессионерами
Мы в Telegram
Мы в YouTube
Мы в TwitterTweets by @taygainfo