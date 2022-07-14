Торговый центр с арендаторами продается в Новосибирске за 250 млн рублей

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Торговый центр с арендаторами продается в Новосибирске за 250 млн рублей
14 Июл 2022, 08:50

Торговый центр с «Пятерочкой» и пиццерией продается в Новосибирске на Затулинке. Стоимость объекта — 250 млн рублей.

Объявление о продаже торгового центра в Новосибирске, на въезде в ЖК «Фламинго» и «Берёзки» размещено на «Авито». Площадь объекта — более 1,7 тыс. кв. метров. Возможна продажа только здания.

Среди арендаторов — «Пятёрочка», Крюгер Хауз, Брюкке, Мастер шоколад, пиццерия, кофейня, СДЭК, Барбершоп, аптека.

Возле здания есть парковка, прилегающая территория граничит с большим парком.

Цена продажи — 250 млн рублей.


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