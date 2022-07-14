Трое иркутян обвиняются в контрабанде леса на 500 млн рублей

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Трое иркутян обвиняются в контрабанде леса на 500 млн рублей
14 Июл 2022, 09:53

Трое жителей Иркутской области предстанут перед судом за контрабанду леса. Им вменяют незаконные поставки на 500 млн рублей.

Окончено предварительное расследование уголовного дела о контрабанде незаконно заготовленной древесины и легализации криминальных доходов, сообщает МВД России.

Перед судом предстанут трое участников организованной группы. «Предварительно установлено, что в 2014—2019 годах шесть жителей Иркутской области совершили ряд особо тяжких преступлений, связанных с контрабандой лесоматериалов на сумму около 500 млн рублей. Используя подконтрольные юридические лица, являющиеся участниками внешнеэкономической деятельности, они незаконно экспортировали за рубеж обработанную древесину общим объемом более 76 тысяч кубометров», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По версии следствия, проданный лес был заготовлен незаконно. 73 млн рублей, которые были получены от зарубежных партнеров в качестве оплаты за контрабандные поставки, с помощью различных финансовых операций были введены в легальный оборот.

В зависимости от роли каждого троим фигурантам предъявлено обвинение. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Саянский городской суд Иркутской.

Уголовное дело в отношении остальных участников организованной группы уже находится на рассмотрении в суде.


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