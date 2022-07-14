КПРФ заявила о прохождении муниципального фильтра на выборах главы Бурятии
© vk.com. Виктор Малышенко
Кандидат от КПРФ на пост главы Бурятии Виктор Малышенко собрал подписи, необходимые для прохождения муниципального фильтра, заявили в партии. На предыдущие выборы власти не пустили представителя КПРФ под предлогом недостаточного числа подписей.
«Всего было собрано 245 подписей поддержки муниципальных депутатов. Это позволит выдвинутому от партии Виктору Малышенко участвовать в выборах главы Бурятии», — заявили в рескоме КПРФ 14 июля.
Председатель комитета по госполитике Народного Хурала Виктор Малышенко возглавляет фракцию КПРФ в региональном парламенте. Малышенко родился 27 августа 1975 года, окончил Восточно-Сибирский госуниверситет технологий и управления.
Коммунисты не стали выдвигать известного депутата Госдумы, экс-сенатора Вячеслава Мархаева, который возглавляет реском партии. Но, как отметили в КПРФ, делегаты конференции по выдвижению «было выслушано мнение и пожелание лидера коммунистов Бурятии Вячеслава Мархаева, к которому прислушались и сделали правильный вывод участники». Из 43 делегатов 42 поддержали Малышенко.
Также на выборы выдвинулись действующий глава республики Алексей Цыденов («Единая Россия»), Сергей Дорош (ЛДПР) и Семен Матхеев («Новые люди»).
Выборы главы Бурятии пройдут 11 сентября (в один день, в отличие от многих других регионов).
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