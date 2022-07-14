СК пришел к строителям томского онкодиспансера

СК проводит следственные действия в здании ОАО «Томская домостроительная компания» (ТДСК) из-за строительства корпуса онкодиспансера.

«В здании „Томской домостроительной компании“ (ТДСК) проводятся следственные действия в рамках расследуемого уголовного дела, которое связано со строительством хирургического корпуса онкодиспансера», — сообщили «Интерфаксу» в областном СК.



В 2019 году ЗАО «Строительное управление ТДСК» (входит в ТДСК) выиграло аукцион на строительство хирургического корпуса томского онкологического центра. Изначально стоимость строительных работ составляла почти 1,3 млрд рублей.

Ввод объекта был запланирован на 2021 год, однако позже сроки неоднократно переносились. В частности, на темпы работ влияли новые технические решения, коронавирусные ограничения и рост цен на стройматериалы.

Из федерального бюджета на строительство и оборудование корпуса вместе с поликлиникой направлено более 2,8 млрд рублей. По словам и.о. заместителя губернатора Дмитрия Ассонова, общая стоимость строительства вместе с оборудованием составляет почти 4 млрд рублей, отмечает агентство.