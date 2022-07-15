Минздрав отправляет новосибирских врачей в «ДНР» и «ЛНР»

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Минздрав отправляет новосибирских врачей в «ДНР» и «ЛНР»
15 Июл 2022, 06:53

Власти Новосибирской области просят медиков отправиться в «ДНР» и «ЛНР», признанные Кремлём. Командировка продлится месяц.

Минздрав Новосибирской области просит медучреждения региона сформировать «медицинские бригады» для месячной командировки в «ДНР» и «ЛНР». Об этом Тайге.инфо сообщили два источника в сфере здравоохранения, также в распоряжении редакции имеется копия соответствующего письма от областных властей.

«Министерство здравоохранения РФ <…> в целях реализации мероприятий, направленных на спасение жизни и сохранение здоровья людей на территории Донецкой народной республики и Луганской народной республики просит рассмотреть возможность формирования выездных медицинских бригад путем привлечения готовых к командированию медицинских работников с высшим и средним профессиональным образованием», — говорится в документе.

Медработников ищут, в том числе в больницах сельских районов Новосибирской области. При этом, судя по вакансиям на сайте учреждений для потребностей населения в каждое из них требуется множество специалистов — например, в одной только Барабинской ЦРБ нужно 26 медиков.

Ранее Тайга.инфо узнала, что на Донбасс, а также в «регионы Запорожья и Херсона» созывали новосибирских учителей, в том числе через студенческие чаты. Чиновникам понадобились были нужны преподаватели «по всем предметам» на август—октябрь. Им обещали 7 тыс. рублей в сутки, сохранение основной работы, а также трансферт и проживание.

Минздрав Новосибирской области возглавляет Константин Хальзов. Министерство образования региона — Сергей Федорчук.

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