Минимальный набор продуктов для новосибирцев подорожал почти на 40%
© Тайга.инфо
Стоимость минимального набора продуктов в Новосибирской области выросла почти на 40% за полтора года. Особенно резко цены увеличились в 2022-м.
Стоимость минимального набора продуктов в Новосибирской области продолжает резко расти. За весь 2021 год он подорожал на 19,6% до 5,37 тыс. рублей, а за первую половину 2022-го — еще на 19% (до 6,38 тыс.), следует из данных Новосибирскстата.
Таким образом, продукты первой необходимости в среднем подорожали в регионе за 1,5 года на 38,6%.
Более четверти стоимости набора теперь приходится на хлеб и крупы. 22,2% — на фрукты и овощи, 19,3% — на молочные продукты.
Новости из рубрики:
Последние материалы
Сексуальные дела военнослужащих. Исследование Тайги.инфо Вице-мэр Новосибирска Скатов показал травмы после задержания Новосибирский суд подтвердил завышение тарифов на вывоз мусора Обыски прошли у вице-мэра Новосибирска по заявлению единоросса из Госдумы Команда Навального открыла новое СМИ с сибиряком во главе
Мы в Telegram
Мы в YouTube
Мы в TwitterTweets by @taygainfo