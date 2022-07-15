Минимальный набор продуктов для новосибирцев подорожал почти на 40%

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Минимальный набор продуктов для новосибирцев подорожал почти на 40%
15 Июл 2022, 07:59

Стоимость минимального набора продуктов в Новосибирской области выросла почти на 40% за полтора года. Особенно резко цены увеличились в 2022-м.

Стоимость минимального набора продуктов в Новосибирской области продолжает резко расти. За весь 2021 год он подорожал на 19,6% до 5,37 тыс. рублей, а за первую половину 2022-го — еще на 19% (до 6,38 тыс.), следует из данных Новосибирскстата.

Таким образом, продукты первой необходимости в среднем подорожали в регионе за 1,5 года на 38,6%.

Более четверти стоимости набора теперь приходится на хлеб и крупы. 22,2% — на фрукты и овощи, 19,3% — на молочные продукты.


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