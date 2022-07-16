Семья написавшего рапорт об уходе из армии десантника из Бурятии рассказала, что его увозят в СИЗО Луганска

© yandex.ru. СИЗО Луганска

Семья военнослужащего из Бурятии Ильи Каминского, который участвует в «спецоперации» в Украине, рассказала, что ему отказали в отпуске, который он долго просил из-за рождения ребенка. В ответ он вместе с товарищами подал рапорты на увольнение, но теперь их могут посадить в СИЗО на территории ЛНР, заявили родственники.

Военнослужащий 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады Илья Каминский находится в Украине с самого начала «спецоперации», рассказала его мать Оксана Плюсина. Видео опубликовал фонд «Свободная Бурятия».



«Через несколько месяцев, 28 апреля, он написал рапорт о том, чтобы его отпустили по семейным обстоятельствам домой, на что командование никаким образом не ответило. После этого он еще несколько раз писал рапорт, всё это было оставлено без ответа, — рассказала Плюсина. — 11 июля мой сын из-за того, что ему не подписывали рапорт, решил подписать отказ от боевых действий. Но в конечном итоге рапорт также не был рассмотрен».

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«14 июля 2022 года мой муж позвонил мне и сообщил, что за рапорт о досрочном увольнении с военной службы их определяют в СИЗО-1 под Луганском, — уточнила жена Ильи Диана Каминская. — Прошу отметить, что мой муж неоднократно писал рапорт на отпуск по рождению ребенка, но этот рапорт не был никем подписан».

По словам матери военнослужащего, вместе с сыном отказ от боевых действий подписали и другие сослуживцы. «Ранее у них всех были изъяты документы, паспорта и военные билеты в следствие того, что они могут попасть в плен», — добавила она.

«Всех бойцов, которые написали отказ от боевых действий, разделили по группам на 8−10 человек и отправляют в СИЗО-1 Луганска, — заявила мать военнослужащего. — Поэтому я не знаю, где находится мой сын».

Бурятия, по официальным данным властей, выступает одним из лидеров по потерям в Украине среди регионов РФ. Подсчет на основании верифицированной информации, в частности, ведут «Люди Байкала».

