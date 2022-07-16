Бывшему богатейшему омскому депутату из «ЕР» дали 16 лет за тарифы на газ

© vomske.ru. Сергей Калинин

Бывший глава комитета по местному самоуправлению заксобрания Омской области Сергей Калинин признан виновным в крупном мошенничестве и создании преступного сообщества. Он вместе с партнерами организовал схему по завышению тарифов на газ. С ним также связывали известных депутатов Госдумы.

Московский городской суд признал 58-летнего экс-депутата омского заксобрания из фракции «Единая Россия» Калинина виновным по ч. 3 ст. 210 (создание и руководство преступным сообществом), ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество). Об этом сообщили в прокуратуре.

Другими обвиняемыми проходили бывшим председатель региональной энергетической комиссии, входящей в структуру облправительства, Константин Марченко, экс-директора «Омскгоргаза» Ольга Шеблова и Александр Буцин, а также Александр Орлов и Инна Пахотиноа По версии следствия, они организовали незаконное повышение тарифов на газ для населения и похитили почти 2 млрд рублей, рассказывала Тайга.инфо.

«В 2011 году основной акционер и председатель совета директоров ОАО „Омскгоргаз“ Калинин с целью хищения денежных средств потребителей газа Омской области создал преступное сообщество, в которое вовлек Марченко, Буцина, Шеблову, Пахотину, Орлова, а также иных лиц», — решил суд.

В 2011 году «ОмскГорГаз» продал почти 15 км городских газопроводов фирме «ОмскГазСтрой» за 45 млн рублей. «ОмскГазСтрой», в свою очередь, принадлежал Сергею Калинину и жене тогда еще депутата Госдумы от «ЕР» Андрея Голушко Елене. В то же время в составе совета директора «ОмскГорГаза» был Константин Марченко, который в 2012-м возглавил Региональную энергетическую комиссию — это орган областного правительства, который устанавливает тарифы на коммунальные услуги для населения.

«ОмскГазСтрой» передало сети в аренду аффилированному ООО «Омскгазсеть», установил суд. Эта фирма обратилась в региональную энергетическую комиссию (РЭК) Омской области для установки тарифов на транспортировку газа, включив в него «заведомо необоснованные затраты на аренду, содержание и обслуживание сетей и производственных помещений, оплату труда и прочие расходы».



Ставший к тому времени во главе РЭК партнер Калинина по совету директоров «ОмскГорГаза» Константин Марченко подписал заключения об обоснованности предложенных тарифов. Суд решил, что ущерб с 2011 по 2018 годы трем компаниям — потребителям газа превысил 273 млн рублей.

Экс-депутат Сергей Калинин, который некогда был самым богатым парламентарием в регионе, получил 16 лет колонии строгого режима со штрафом 1 млн рублей. Экс-глава РЭК Марченко, Буцин и Орлов — 12, 8 и 6 лет колонии строго режима соответственно. Пахотина и Шеблова — по 12 и 10 лет колонии общего режима.

Приговор в законную силу пока не вступил.

171554

Отметим, что среди людей, которых затронуло крупное уголовное дело, оказался теперь уже экс-депутат Госдумы Андрей Голушко («Единая Россия»). Генпрокуратура Р Ф требовала солидарно взыскать с Голушко, Калинина, Марченко, «Омскгоргаза», «ОмскГазСетей» и «Омскриэлта» 2,27 млрд рублей в счет имущества, в отношении которого не были представлены доказательства его приобретения на законные доходы. Тверской районный суд Москвы удовлетворил требования в марте 2021 года.

Андрей Голушко и Сергей Калинин были бизнес-партнерами. Оба были учредителями ООО «ХК „Акция“». Сейчас доля Голушко находится в доверительном управлении у ООО «УК „Акция“», которая управляет «Холдинговой компанией „Акция“».

Более того, в 2013 году на пост исполнительного директора «ОмскГорГаза» пришла Оксана Фадина (тогда ее фамилия была Ивахненко). Она подписывала документы, касавшиеся закупок компании. Затем перешла сразу на пост замминистра экономики Омской области, а в 2015-м возглавила министерство. В 2017-м она стала кандидатом в мэры Омска, ее поддержало региональное правительство во главе с Александром Бурковым, и на непрямых выборах за нее проголосовали все 31 депутат горсовета. В 2021 году Фадина прошла в Госдумы от «Единой России» именно по округу Андрея Голушко, фактически заменив его в парламенте.