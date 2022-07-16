«ЕР» вводит рекламного монополиста для России под предлогом «спецоперации»

© duma.gov.ru. Вячеслав Володин

Госдума РФ голосами единороссов одобрила создание единого оператора наружной рекламы и объявлений в интернете. Его формальный автор не смог внятно ответить на вопросы депутатов, которые обвинили его в лоббизме, но за него решил вступиться спикер Вячеслав Володин, прикрывший создание монополиста «спецоперацией». При этом компания, подходящая под критерии, принадлежит оффшору. Тайга.инфо рассказывает, кто и как голосовал из сибиряков.

Госдума РФ приняла в первом чтении поправки в закон «О рекламе», которые внес зампред комитета по экономической политике Артём Кирьянов («Единая Россия»). По его замыслу, в стране появится единый оператор цифровых рекламных конструкций — билбордов с экраном, рекламных табло на транспорте и «электронных досок объявлений», типа «Авито». Именно борьбой с нидерландскими владельцами «Авито», в основном и объяснили документ.



Кирьянов утверждал, что рекламу могут использовать для «русофобских кампаний на пространстве интернета» и «фейковых вбросов». Но на все вопросы депутатов он не привел ни одного примера. Лишь сказав, что, по его версии, любой человек может воткнуть в билборд «флешку со свастикой».

Единый оператор, которым может стать только частная компания, получит право разрабатывать схему размещения цифровых конструкций во всех городах России, эксплуатировать их и брать за это плату. Участки он получит в аренду на льготных условиях, без конкурса, на срок до 30 лет. При этом сейчас схемой размещения рекламных конструкций занимаются муниципалитеты, и это — существенная часть доходов местных бюджетов.

Депутаты из разных фракций Госдумы заявили, что законопроект приведет к монополизации рынка рекламы. Выяснилось, что авторы документа даже не обсуждали его с регионами России. «Я посчитал, что [законопроект] не нуждается в согласовании с субъектами РФ», — сказал Кирьянов без объяснения причин. Во время всего спора в Госдуме он, несмотря на прямы вопросы депутатов, практически не говорил о наружной рекламе, апеллируя лишь к тому, что большая часть рынка ресурсов с объявлениями в интернете (классифайдов) якобы принадлежит «компаниям с иностранным участием».

«Под маркой спецоперации идет попытка передела рекламного рынка, — заявил депутат Алексей Куринный (КПРФ). — Под критерии [для единого оператора] подходят лишь две компании. Одна из них — „Русс Аутдор“».

ООО «Русс Аутдор» сейчас зарегистрировано в Москве. Его возглавляет уроженец Тбилиси Роберт Мирзоян. Сама компания, по данным сервиса «Контур.Фокус», принадлежит «Медиа Суппорт Сервисез Лимитед» с Виргинских Британских островов, доля находится в залоге у банка ВТБ до июля 2023 года. И в «Русс Аутдор» уже заявили, что «не усматривают монополизации в инициативе».



В то время как второй подходящий под критерии отбора оператор Gallery вместе с другими компаниями уже публично осудил законопроект единороссов, подписав коллективное обращение в ФАС России.

Несмотря на то, что «Русс Аутдор» фактически принадлежит иностранной фирме, Кирьянов и спикер Госдумы Вячеслав Володин на заседании парламента пытались убедить коллег поддержать документ именно под предлогом запрета на участие иностранцев в деятельности рекламных операторов.

Не ответил формальный автор документа и на вопрос Яны Лантратовой («Новые люди») о том, как восполнить выпадающие доходы местным бюджетам. По версии Кирьянова, выпадающих доходов вообще не будет, хотя законопроект меняет саму систему размещения наружной рекламы.

«Опровергните всю волну, что законопроект лоббистский. <…> Что ваши намерения здесь чисты, как слеза сиротки хаси», — попросил Кирьянова депутат Сергей Обухов (КПРФ). «Намерения мои чисты и прозрачны», — утверждал единоросс, только по официальным данным заработавший в 2021 году более 17 млн рублей.

«Рекламное сообщество категорически против законопроекта, который приведет к монополизации рынка, — заявил депутат Георгий Камнев (КПРФ). — Вы не привели ни одного примера распространения „фейков“. Если не хотите называть факты, то назовите статистику нарушений законов?»

Вместо статистики Кирьянов заговорил о вреде VPN и «росте краж персональных данных по впн». Что он имел ввиду — не уточнялось.

В итоге всю дискуссию, которая не сулила Кирьянову ничего хорошего, попытался прервать Володин. Он взялся утверждать, что иностранные владельцы рекламных операторов отдают деньги на вооруженные силы Украины и предложил принять в первом чтении, чтобы снять все вопросы перед вторым. Но, напомним, что по процедуре после первого чтения концепцию законопроекта поменять нельзя — таким образом, Володин мог поддерживать решение о создании единого оператора, хотя говорил исключительно о роли «недружественных стран», поставках «пушек и снарядов» и о том, что «иностранные компании захватили рынок».

Более позорного обсуждения закона я давно не видел

«Более позорного обсуждения закона я давно не видел! — заявил депутат Николай Арефьев (КПРФ). — Нас собрали, чтобы принимать законы, без которых наша страна не выживет. А мы рассматриваем закон, который не имеет никакого отношения к этому. <…> Законопроект был якобы для обеспечения безопасности, но автор так и не сказал, какая ужасающая информация была на баннерах. Так и зачем идти впереди паровоза, говоря, что реклама угрожает безопасности страны». Структуру, которая должна стать единым оператором, парламентарий назвал «монстром».

Кроме того, у партий возникнут сложности во время избирательных кампаний, считает коммунист. Законопроект также не проходил антикоррупционную экспертизу и оценку регулирующего воздействия (то, как он может повлиять на отрасль экономики). Депутат Валерий Гартунг считает, что законопроект намеренно вносили через депутата, потому что в этом случае по закону оценка регулирующего воздействия не обязательна.

Против законопроекта публично выступили КПРФ, «Справедливая Россия» и «Новые люди». Они также обратили внимание на возможную опасность консолидации рынка в одних руках именно с точки зрения национальной безопасности — ведь взломать одного оператора гораздо легче, чем десятки разных компаний.

«Спрашивали ли субъекты РФ, потому что это напрямую их полномочия? Никто не спрашивал. Кто-то вообще считал, какой ущерб бюджетам органов местного самоуправления будет нанесен? Ведь доходы от рекламных конструкций идут к ним. А кто-то спрашивал собственников зданий, на которых на арендной основе размещаются конструкции? Доходы идут им, это касается граждан. Никто не спросил, — отметил Гартунг. — Нам тут пытаются объяснить, что угроза национальной безопасности и только частная крупная структура с правильными владельцами может ее защитить! А спрашивали Федеральную службу безопасности России, нужен ей такой помощник в лице частной компании, которая монополизирует весь рекламный рынок? Может, у них спросим? Но нет, никто не спрашивал. А надо бы такой вопрос задать, потому что, я думаю, у них, наверняка, возникнут вопросы к бенефициарам этого, скажем так, законопроекта».

«Вот у нас, оказывается, главный специалист по безопасности здесь появился. А я думал, они в другой организации у нас работают», — добавил Гартунг. Он предложил провести широкие общественные слушания по документу.

Депутат обратил внимание, что сейчас рекламный рынок живет на абсолютно конкурентных процедурах — торги проходят по конкурсам. Теперь же предлагается без конкурса отдавать места в аренду без торгов на 30 лет «единому оператору»: «Нам говорят, что никакого нарушения конкуренции не будет. Конечно, какая конкуренция — ее просто не будет».

По данным Гартунга, после принятия документа работы могут лишиться 150 тыс. человек. Депутат возглавляет комитет по защите конкуренции, но, по его словам, комитету не дали присоединиться к обсуждению документа, который единолично рассматривал комитет по экономической политике, где зампредом сидит тот самый Кирьянов.

«Видимо, здесь не защита интересов государства от иностранного вмешательства. Здесь — защита интересов конкретных частных лиц, — подчеркнул Гартунг. — <…> И нас для этого собрали, чтобы какой-то частной компании отдать целый рынок?!»

Документ в первом чтении поддержали 266 депутатов (265 единороссов и один человек из фракции ЛДПР — Рифат Шайхутдинов, возглавляющий партию «Гражданская платформа», которая как бы должна защищать бизнес). КПРФ, а также большинство из «СРПЗП» и «Новых людей» голосовали против, ЛДПР голосовать просто не стала.

Кто поддержал создание монополиста: Савельев, Фадина, Гурулёв

Тайга.инфо рассказывает, как голосовали сибирские депутаты Госдумы от «Единой России».

Новосибирская область:

Виктор Игнатов, Дмитрий Савельев, Олег Иванинский, а также Александр Жуков, который представляет и Омскую область — за.

Омская область:

Оксана Фадина — за.

Игорь Антропенко — не голосовал.

Томская и Кемеровская области (как самая большая территориальная группа единороссов, включая округа):

Александр Максимов, Антон Горелкин, Вячеслав Петров, Вероника Власова, Олег Матвейчев, Владимир Самокиш, Татьяна Соломатина, Павел Федяев и Михаил Киселёв — за.



Дмитрий Исламов — не голосовал

Алтайский край:

Александр Прокопьев, Иван Лоор и Владимир Шаманов, который также представляет Республику Алтай — за.



Даниил Бессарабов — не голосовал.

Республика Алтай:

Роман Птицын — за.

Красноярский край:



Александр Дроздов, Виктор Зубарев, а также Шолбан Кара-оол, который представляет еще и Туву с Хакасией — за.



Алексей Веллер — воздержался.

Артур Чилингаров, Юрий Швыткин — не голосовали.

Хакасия:



Сергей Сокол — не голосовал.

Тува:

Айдын Сарыглар — не голосовал.

Иркутская область:

Сергей Тен, Антон Красноштанов, Александр Якубовский Мария Василькова — за.



Бурятия:

Вячеслав Дамдинцурунов — за.

Николай Будуев — воздержался.



Забайкалье:

Андрей Гурулёв — за.



Александр Скачков — не голосовал.



Полный список сибирских депутатов смотрите в инофграфике Тайги.инфо.

Подготовил Ярослав Власов