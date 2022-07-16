Обвиняемого по делу о гибели горняков в «Листвяжной» бизнесмена отпустили из СИЗО

© kremlin.ru. Михаил Федяев (правее) и Владимир Путин

Председателя совета директоров ХК «СДС-Уголь» Михаила Федяева выпустили из СИЗО. В его отношении возбуждено уголовное дело после гибели более 50 человек на шахте «Листвяжная».

Федяева выпустили из СИЗО, сообщил Тайге.инфо источник, знакомый с ходом дела. По его данным, бизнесмену избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде. Об этом же написало ТАСС со ссылкой на свой источник.



АО ХК «СДС-Уголь» принадлежит шахта «Листвяжная». В ноябре 2021 года на ней произошла авария. На поверхность самостоятельно выбрались более 200 человек, которые успели вытащить еще часть горняков. Погибли 46 работников предприятия и 5 горноспасателей.

Сотрудники шахты ранее неоднократно жаловались на условия работы, говорили они Тайге.инфо.

Председателя совета директоров «СДС-Уголя» Михаила Федяева (приходится отцом депутату Госдумы Павлу Федяеву), экс-гендиректора этой компании Геннадия Алексеева, ее технического директора Антона Якутова и главного инженера ООО «Шахта „Листвяжная“» Анатолия Лобанова подозревают по ч. 2 ст. 201 УК (злоупотребление полномочиями в коммерческой организации, повлекшее тяжкие последствия) и по ч. 3 ст. 217 УК (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Кроме того, по подозрению в нарушении промбезопасности (ст. 217 УК) были арестованы 47-летний директор шахты Сергей Махраков, его 59-летний первый заместитель Андрей Молостов и 36-летний начальник участка Сергей Герасименок. По обвинению в халатности (ст. 293 УК) в СИЗО отправили главных госинспекторов Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Вячеслава Семыкина и Сергея Винокурова.

В декабре 2021-го должность покинул замруководителя Сибирского Ростехнадзора Михаил Сербинович. Он курировал горный надзор.