Семь человек пострадали в аварии со скорой помощью в Таре

16 Июл 2022, 13:41

Серьезное ДТП со скорой помощью произошло в городе Тара Омской области. Дорожная полиция начала проверку.

Мужчина 1950 года рождения на автомобиле «УАЗ-452Д» пересекал перекресток на зеленый свет и столкнулся с машиной скорой помощи. По версии полиции, он «не предоставил преимущество в движении автомобилю скорой медицинской помощи с включёнными проблесковыми маячками и звуковым сигналом».

«Госпитализация потребовалась водителю скорой помощи, двум фельдшерам и мальчику 2021 года рождения. Кроме того, за медицинской помощью обратилась медсестра, а также водитель и пассажир УАЗ», — рассказали в полиции.

ГИБДД начала проверку.


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