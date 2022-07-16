Семь человек пострадали в аварии со скорой помощью в Таре
16 Июл 2022, 13:41
Мужчина 1950 года рождения на автомобиле «УАЗ-452Д» пересекал перекресток на зеленый свет и столкнулся с машиной скорой помощи. По версии полиции, он «не предоставил преимущество в движении автомобилю скорой медицинской помощи с включёнными проблесковыми маячками и звуковым сигналом».
Серьезное ДТП со скорой помощью произошло в городе Тара Омской области. Дорожная полиция начала проверку.
Мужчина 1950 года рождения на автомобиле «УАЗ-452Д» пересекал перекресток на зеленый свет и столкнулся с машиной скорой помощи. По версии полиции, он «не предоставил преимущество в движении автомобилю скорой медицинской помощи с включёнными проблесковыми маячками и звуковым сигналом».
«Госпитализация потребовалась водителю скорой помощи, двум фельдшерам и мальчику 2021 года рождения. Кроме того, за медицинской помощью обратилась медсестра, а также водитель и пассажир УАЗ», — рассказали в полиции.
ГИБДД начала проверку.
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