Красноярская пенсионерка зарезала скупившего за долги по кредиту ее квартиру бизнесмена

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В Красноярском крае зарезан бизнесмен. На него могла напасть пенсионерка, жилье которой он выкупил за долги по кредитам. Погибший мог некоторое время возглавлять боксерское движение.

Тело 44-летнего жителя Красноярска найдено в Ачинске около автомобиля Toyota Camry 16 июля. Он скончался от ножевых ранений, сообщили в СК РФ по Красноярскому краю.

Как выяснили следователи, в 2021 году суд заочно выставил на торги квартиру 60-летней жительницы Ачинска «за неуплату кредитных обязательств». Недвижимость выкупил красноярский бизнесмен, который позволил женщине какое-то время пожить в ее теперь уже бывшей квартире.

«Днем 16 июля женщина встретилась с владельцем квартиры, чтобы попросить его позволить ей еще немного времени пожить в квартире, — считают в СК. — В дальнейшем, женщина, находясь на заднем пассажирском сиденье автомобиля „Тойота Камри“, двигающегося по проспекту Лапенкова Ачинска, в результате личных неприязненных отношений, вызванных нежеланием съезжать с квартиры, достала из дамской сумочки, приготовленный заранее кухонный нож, и нанесла им находившемуся на переднем пассажирском сиденье указанного автомобиля мужчине не менее двух ударов в область грудной клетки слева и область шеи слева».

Мужчина смог доехать до Ачинской межрайонной больницы, вышел из машины, сделал несколько шагов, упал и умер. Подозреваемая успела скрыться.

Но пенсионерку задержали по горячим следам. Следствие планирует ходатайствовать об аресте.

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК (убийство).

По данным паблика «Криминальный Красноярск», убитым бизнесменом был генеральный директор ООО «Мир недвижимости» Дмитрий Монахов. Фирма основана в 2016 году, она принадлежит Монахову и Дмитрию Решетову. Отметим, что Дмитрий Монахов, по сведениям «Контур.Фокус», до 2006 года возглавлял красноярскую региональную общественную молодежную организация «Возрождение бокса».