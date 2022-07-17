Дети две недели избивали ребенка в лагере в Иркутской области

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Уголовное дело возбуждено в Иркутской области после избиения ребенка в детском лагере. Во время двухнедельного отдыха восьмилетнего мальчика били другие дети. Отвечать за случившееся будут сотрудники учреждения.

Как сообщает СК по Иркутской области, с 25 июня по 10 июля мальчик 2014 года отдыхал в ОГАУЗ «Санаторий Юбилейный». Во время пребывания там школьника другие воспитанники наносили ему «телесные повреждения».



В произошедшем следствие усматривает ненадлежащее исполнение обязанностей сотрудниками и халатность. Возбуждены уголовные дело по соответствующим статьям УК РФ. Проводятся следственные действия.

Детский омбудсмен по региону ранее рассказывала о затяжном конфликте в санатории Братска между школьниками.

«Конфликт между детьми сопровождался избиением ребенка другими детьми на протяжении не одного дня. Педагоги не придали значение, перевели ребенка в другой отряд и успокоились. Между тем побои продолжились, и неизвестно чем бы это закончилось, если б ребенок не позвонил маме и не попросил ее забрать его домой», — говорилось в сообщении в тг-канале.