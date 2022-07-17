Пятеро детей и двое взрослых погибли при пожаре в жилом доме в Томской области

© прокуратура Томской области
Пятеро детей и двое взрослых погибли при пожаре в жилом доме в Томской области
17 Июл 2022, 09:52

Жилой дом сгорел ночью 17 июля в томском селе Колбинка. В результате происшествия погибли семь человек, среди них — пятеро детей.

Уголовное дело возбуждено в Томской области по факту гибели в результате пожара в жилом доме семерых человек, сообщает СК региона.

«По предварительным данным, в ночь на 17 июля 2022 года в селе Колбинка Молчановского района произошло возгорание в одноэтажном двухквартирном бревенчатом жилом доме. Общая площадь пожара составила 168 кв. метров. При тушении пожара обнаружены тела семи погибших, продолжается разбор конструкций», — говорится в сообщении.

По данным ТАСС, среди погибших — пятеро детей.

Сейчас производится осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, и в ближайшее время будет назначен ряд судебных экспертиз.

В СК планируют в ходе следствия также дать юридическую оценку действиям должностных лиц контролирующих органов.

На место выезжал прокурор Молчановского района Алексей Давыденко. «Ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по данному факту по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам) поставлены прокуратурой района на контроль», — отметили в прокуратуре.


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