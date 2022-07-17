17-летнюю девушку загрызли собаки в Красноярском крае

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17-летняя девушка найдена мертвой со следами укусов животных в Красноярском крае. Возбуждено уголовное дело. Предположительно, ее загрызли собаки.

В Эвенкийском районе в поселке Чиринда обнаружен труп девушки с укусами тела и головы. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), сообщает СК.



«По предварительным данным следствия, погибшая девушка в ночное время 17 июля возвращалась домой от своих друзей, — говорится в сообщении следствия. — В 6 часов тело девушки обнаружено на улице поселка Чиринда Эвенкийского района Красноярского края с укушенными травмами головы и тела. Предположительно травмы получены в результате нападения собак».

Назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления точной причины смерти девушки.